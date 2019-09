Münnerstadt 23.09.2019

Basar für Kinderkleider und Spielsachen

Am Sonntag, 29. September, findet ein Kinderkleider- und Spielzeugbasar des Kindergartens in der alten Aula am Stenayer Platz statt. Außerdem gibt es eine Kaffeebar im Foyer der Aula. Der Basar läuft ...