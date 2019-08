Basar-Erlöse helfen Kindern und Tieren

Viele Verkäufer und Käufer aus dem Landkreis Lichtenfels, aber auch aus der Bamberger und Coburger Gegend sowie aus Teilen Südthüringens waren zum Zwillingsbasar im vergangenen Herbst in Bad Staffelstein gekommen. Der Staffelsteiner Basar ist einer der größten Zwillingsbasare in Bayern.

Mit sehr viel Freude konnten die Veranstalter nun einen Teil des Erlöses des Herbst-Zwillingsbasars in Bad Staffelstein in Höhe von 308 Euro an den Gnadenhof Albert in Pferdsfeld übergeben. Die anderen 308 Euro spendeten sie an den Bunten Kreis in Bamberg für die Nachsorge für Frühgeborene, schwer kranke, chronisch kranke und behinderte Kinder und Jugendliche.

Den Erlös des Frühjahrs-Zwillingsbasars in Bad Staffelstein in Höhe von 483 Euro übergab das Zwillingsbasar-Helferteam an die Maintalkindertagesstätte in Schönbrunn.

Der nächste Zwillingsbasar findet am Samstag, 28. September, von 13 bis 15 Uhr in der Peter-J.-Moll-Halle in Bad Staffelstein statt. Tischreservierungen sind seit 1. August per E-Mail an zwillingsbasar-ste@gmx.de möglich. Der Erlös wird wiederum gespendet. red