Das evangelische Kinderhaus Kunterbunt veranstaltet seinen alljährlichen Secondhand-Basar für Kinder. Der Verkauf findet am Freitag, 6. September, von 18 bis 20 Uhr, in der Pausenhalle der Mittelschule, Eingang Erfurter Straße, statt. Schwangere mit Mutterpass, werden ab 17.30 Uhr eingelassen. Die Etiketten hierfür kann man am Montag, 26. August, im Kinderhaus Kunterbunt in der Zentstraße 2 erwerben. Bei Rückfragen Telefon 09561/66107. red