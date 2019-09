Der Förderverein der Kita "Sonnenkinder" Rothwind veranstaltet einen Secondhand-Basar am Freitag, 27. September, von 17 bis 19 Uhr (Schwangere ab 16.30 Uhr) in der Mehrzweckhalle Schwarzach. Anmeldung und Nummern unter FV-Sonnenkinder@web.de. Die Ware kann am 27. September von 8 bis 10.30 Uhr in der Mehrzweckhalle abgegeben werden. Abholung der nicht verkauften Sachen ist am 28. September von 10 bis 11 Uhr. red