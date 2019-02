Basar bringt 505 Euro für Menschen in Not

Im vergangenen Advent gab es unter der Leitung von Religionslehrerin Regina Marr wieder eine Spendenaktion an der Grund- und Mittelschule Küps. Schüler, Eltern, Lehrer und Firmen spendeten Bücher, Spiele, DVDs, Videos, Geschenkartikel, Rucksäcke und vieles mehr. Beim Weihnachtsbasar konnten dann alle Artikel günstig erworben werden. Die Aktion erbrachte den Erlös von 505 Euro. Das Geld wurde an die Organisation "Hilfe für Menschen in Not e. V." übergeben, um Menschen im Landkreis zu unterstützen.

Initiator Tom Sauer freute sich sehr über die Spende und er erklärte den Schülern, dass damit Familien geholfen werden kann, denen es leider nicht so gut geht. Foto: privat