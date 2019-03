Basar bietet alles für Babys und Kinder

Gut erhaltene Kinderkleidung, gebrauchtes Spielzeug, Kinderbücher und allerlei Babybedarf werden am Samstag, 30. März, beim Frühjahrsbasar des Familientreffs Hemhofen verkauft. Einlass für Schwangere mit Mutterpass ist ab 17.30 Uhr, alle anderen Besucher können von 18 bis 20 Uhr in der Mehrzweckhalle in der Blumenstraße fündig werden. red