Bartl-Schießen bei den Kleinkaliberschützen

Der Kleinkaliber-Schützenverein e.V. 1903 Förtschendorf führt auch heuer sein traditionelles "Bartl-Schießen" durch. Teilnehmen können an diesem beliebten Preisschießen alle Mitbürger, Urlaubsgäste und Freunde des Vereins. Geschossen wird - angestrichen - mit dem Luftgewehr auf zehn Meter Entfernung. Jeder Teilnehmer kann fünf Schuss abgeben. Der beste Tiefschuss (Teiler) wird gewertet. Geschossen wird am Freitag, 14. September, in der Zeit von 18.30 bis spätestens 21.30 Uhr. Nach Abschluss des Schießens werden die Preisträger im Schützenhaus bekanntgegeben. Die besten drei Schützen erhalten je einen Pokal. Essensmarken für das Schlachtschüssel-Essen am Freitag, 14. September, gibt es ab sofort im Schützenhaus. red