Barrieren in den Köpfen müssen weg

"Ich wollte mit dem Zug von Würzburg nach Kronach fahren und bin aber schon in Küps ausgestiegen." Das erzählte Referent Michael Gerr bei der Auftaktveranstaltung der "barrierefreien Woche" in der Kronacher Sparkasse. Die Frage: "Warum ist er nicht bis nach Kronach gefahren?" stand allen Zuhörern ins Gesicht geschrieben. Die Antwort darauf ist ganz einfach, wenn man sie kennt. Michael Gerr ist auf seinen Rollstuhl angewiesen und der Kronacher Bahnhof ist alles andere, nur nicht barrierefrei.

In "leichter Sprache", also einfach und verständlich erklärte der Referent der Interessenvertretung "Selbstbestimmt leben in Deutschland", wie der Einsatz für Barrierefreiheit aussehen könnte und was jeder selbst dafür tun kann. Und dieser Vortrag begann schon mit seiner Anreise und machte sofort deutlich, dass es für einen Rollstuhlfahrer eben nicht selbstverständlich ist, dahin zu kommen, wo er hin möchte. Sein Satz: "Barrieren sind nicht immer naturgegeben" erntete sehr viel Zustimmung.

Gerr erwähnte kurz die rechtlichen Grundlagen zur Barrierefreiheit, Richtlinien, Ländergesetze und einzelne Beschlüsse, verwirrte sein Publikum jedoch nicht mit Fachbegriffen und Beamtendeutsch. Denn gerade diese Ausdrucksweisen bildeten ebenfalls eine Barriere, die wir alle fast tagtäglich überwinden müssten. Er gliederte die Problematik Barrieren in bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, Systeme der Informationsbearbeitung und Kommunikationseinrichtungen. Diese müssten für behinderte Menschen ohne Hilfe zugänglich und nutzbar sein ohne Beschwernisse. "Das heißt, dass ich als Gehbehinderter oder als Rollstuhlfahrer beispielsweise auch den Vordereingang nutzen kann, ohne dass mich jemand hochtragen muss."

Gerr sprach auch von "einstellungsbezogenen Barrieren" und fing schon einmal mit dem Begriff der "Behinderung" an. "Der ruft bei mir keine positiven Gedanken hervor. Das hört sich an, als würde mir etwas fehlen, das andere Menschen haben. Wir werden von außen behindert." Er zeigte sich auch nicht begeistert über "aufgedrängte Hilfe von außen", die er nicht als fürsorglich, sondern eher als lästig empfinde. Am Schluss zeigte er die Wege auf, die zu mehr Barrierefreiheit führen könnten: "Es gibt rechtliche Wege, man kann Anträge stellen, aber man kann auch versuchen, etwas in den Köpfen der Menschen zu verändern."

Was Barrieren eigentlich sind und wie man sie abbaut, dazu hatte Schirmherrin Angela Hofmann ebenfalls ein paar Gedanken. "Es gibt körperliche Barrieren, wenn zum Beispiel Hilfsmittel wie Geländer oder Bänke fehlen. Oder Fahrzeuge parken auf den Gehwegen, eine Fahrgelegenheit fehlt. Auch sprachliche Barrieren können hinderlich sein." Als "gefühlte Barrieren" nannte sie Einsamkeit und Unsicherheit. Sie verwies auf die Maßnahmen, die man diesbezüglich in Kronach schon getroffen habe wie den Umbau des Rathauses oder den neuen Zugang zur Festung Rosenberg.

"Noch viele Berührungsängste"

Zusätzliche Sichtweisen zeigten sich bei der abschließenden Podiumsdiskussion, die Tim Pechauf von Radio1 moderierte. Hier kamen die zu Wort, die tagtäglich mit diesem Thema umgehen. So wie Christina Rehe zum Beispiel, die die Öffentlichkeitsarbeit bei Regens Wagner macht und selbst im Rollstuhl sitzt. "Es gibt noch sehr viele Unsicherheiten und Berührungsängste in der Bevölkerung." Sie selber komme mit Barrieren sehr gut zurecht, fühle sich inkludiert (also eingeschlossen und angenommen), aber sie räumte auch ein, dass es in Oberfranken diesbezüglich noch sehr viel zu tun gebe.

Andern Elkol, der selbst einen Migrationshintergrund hat, sprach als Migrationsbeauftragter der Firma Heinz Glas in Tettau. Er wünschte sich mehr Unterstützung durch den Landkreis Kronach und riet, dass man mit den Menschen ins Gespräch kommen müsse. "Auch Vorurteile sind eine Barriere." Mit "Oberbedenkenträgern in der Kommunalpolitik" kannte sich Christina Flauder aus. Sie ist die Behindertenbeauftragte des Bezirks Oberfranken und sie zitierte unter anderem Werner Götz: "Wer etwas will, findet Wege, wer etwas nicht will, findet Gründe." Aber sie war zuversichtlich, dass "bei künftigen Bauprojekten oder Renovierungen immer auf die Barrierefreiheit geachtet wird".

Das Denken umstellen, mehr technische Lösungen, Geduld haben, aber nicht abwarten, das waren die Tipps, die Diakon Rolf Jürgen Freese in die Runde warf. Er hätte gern "barrierefrei" durch "menschenfreundlich" ersetzt, weil ja auch Kinderwagen und Rollatoren in den Genuss der Barrierefreiheit kämen.

Mehr Achtsamkeit

Dass man Menschen nicht in Einrichtungen sortiert, wünschte sich Michael Gerr. Er plädierte insgesamt für mehr Achtsamkeit. Das war auch das, was der Mitwitzer Bürgermeister Hans-Peter Laschka wollte. Er war selbst mal auf den Rollstuhl angewiesen und sprach aus Erfahrung: "Es können auch einfache Dinge sein wie eine Bordsteinabsenkung oder das Anbringen eines Schildes. Wir bemühen uns, in unserer Gemeinde diese Punkte immer ganz selbstverständlich mit einzubeziehen. Außerdem möchten Menschen mit einer Einschränkung kein Mitleid, sondern sie verdienen unsere Bewunderung."

Ähnliche Anregungen kamen auch aus dem Publikum: "Man muss mit den Menschen in den Austausch gehen. Vor allem muss man weg vom Begriff ,Defizit'". Respekt brauche man und Aufklärung. Einen Behindertenbeauftragten in jeder Gemeinde wünschte sich Heinz Hausmann und aus der Reihe der Bewohner in der Kronacher Lebenshilfe kam folgender Wunsch: "Wir hätten gerne viel mehr Freizeitangebote und Läden, in denen man sich auch mit dem Rollstuhl gut bewegen kann." Die Wohnheimband der Lebenshilfe bereicherte die Veranstaltung auch durch ihre Auftritte und erntete am Ende einen Riesenapplaus.