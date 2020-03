Barrierefreiheit stark verbesserungswürdig

Neben den Regularien blickte Vorsitzender Peter Roschlau bei der Hauptversammlung des VdK-Ortsverbandes Creidlitz auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Caritas-Quartierstützpunkt, insbesondere mit Leiterin Petra Kotterba zurück. Die beiden Einrichtungen würden stadtteilverbindend wirken. Einige Angebote seien bereits gewesen; das Programm soll jedoch noch erweitert werden.

Demnächst sei eine Informations-Veranstaltung geplant zum Thema Rente. Derzeit laufe ein "Schafkopf-Crash-Kurs", bei dem sich innerhalb kurzer Zeit über 20 Interessierte angemeldet haben - meist jüngere Leute.

Im vergangenen Jahr habe der derzeit 163 Mitglieder zählende VdK-OV wieder einige unterhaltsame Veranstaltungen durchgeführt. So habe man unter anderem einen Tagesausflug, ein Fischessen und eine Adventsfeier durchgeführt - alles gut besucht. Auch für das Jahr 2020 kündigte der Vorsitzende drei Termine an: 23. Mai - "Fahrt ins Blaue"; 10. Oktober - Fahrt zum Fischessen; 6. Dezember - Adventsfeier mit Ehrungen. Einen breiten Rahmen nahm das Referat des stellvertretenden VdK-Kreis-Vorsitzenden, Fredi Schmidt, ein. Er bezifferte die Mitgliedszahlen des Kreises Coburg auf 10 657, die in Bayern auf über 708 510 und deutschlandweit auf über zwei Millionen. Damit sei der VdK der deutschlandweit größte soziale Verband. Viele Veranstaltungen waren für dieses Jahr geplant. Doch mache das Corona-Virus vielleicht häufig einen Strich durch die Rechnung.

Zur Zeit, stellte Schmidt fest, habe der VdK Bayern eine Vorreiterrolle in Sachen Barriere-Freiheit übernommen. In zahlreichen Orts- und Kreisverbänden seien Ortsbegehungen durchgeführt worden. Im privaten Bereich liege es oft im Argen, wurde festgestellt. ka