Barrierefreiheit in Rentweinsdorf

Zum Thema Barrierefreiheit hatte sich die Vorstandschaft des VdK Rentweinsdorf auf den Weg gemacht und alle Schwachstellen in Rentweinsdorf und Ortsteilen erfasst. Dies wurde in einem Bericht zusammengefasst und von der Vorsitzenden Katja Zürl und der Zweiten Vorsitzenden Simone Berger dem Behinderten- und Seniorenbeauftragten der Gemeinde Rentweinsdorf, Willi Andres, übergeben. Das Schreiben beinhaltet Lösungsvorschläge, die laut VdK mit wenig Aufwand machbar wären, sowie eine Liste mit Anlaufstellen für Fördergelder und Unterstützung bei der Umsetzung. Mit der Bitte an den Bürgermeister und den Gemeinderat, insbesondere bei Investitionen auf Barrierefreiheit zu achten und weniger aufwendige Maßnahmen direkt im Gremium auf Realisierbarkeit zu prüfen, wurde Willi Andres gebeten, das Anliegen im Gemeinderat vorzubringen. red