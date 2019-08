Barrierefreiheit hilft auch beim Urlaub

Die Touristinformation in Hofheim erhält erneut die Zertifizierung "Reisen für alle -

Barrierefreiheit geprüft". Weitere Gastgeber und Freizeiteinrichtungen sind ebenso dabei. Über die Zertifizierung informierte der Verband Haßberge Tourismus in einer Mitteilung an die Medien.

"Wir freuen uns, dass wir als Touristinformation der VG Hofheim für weitere drei Jahre unter dem Aspekt der Barrierefreiheit zertifiziert wurden", berichtet Susanne Volkheimer, Geschäftsführerin Haßberge Tourismus. Barrierefreiheit sei nicht nur für Menschen mit einer Behinderung Voraussetzung eines selbstbestimmten Lebens und eines stressfreien Urlaubs. Auch andere mobilitätseingeschränkte Personengruppen, zum Beispiel Eltern mit Kleinkindern oder Senioren, profitieren nach ihrer Darstellung von den Maßnahmen der Barrierefreiheit.

Dabei haben oft schon Kleinigkeiten ohne großen Investitionsaufwand einen großen Nutzen für eingeschränkte Gäste. So sorgen beispielsweise bereitgestellte Lesebrillen für problemloses Lesen von Informationsmaterial. In der Touristinformation der VG (Verwaltungsgemeinschaft) in Hofheim wurde außerdem ein Teil des Thekenbereichs nach unten versetzt. So können im Rollstuhl sitzende Gäste, Kinder oder kleine Personen problemlos auf Augenhöhe beraten werden. "Barrierefreiheit hilft Gästen mit einer Einschränkung und ist auch für jeden Besucher angenehm und komfortabel", freut sich Hofheims Bürgermeister Wolfgang Borst (CSU).

"Reisen für alle" ist ein deutschlandweites Zertifizierungssystem, das durch ausgebildete Erheber in öffentlichen und privaten Institutionen des Tourismus individuell geprüft wird. Diese arbeiten auf Basis von Qualitätskriterien, die öffentlich einsehbar sind und dementsprechend als verlässliche Information für den Gast gelten.

Die Tourismusregion Haßberge war im Jahr 2016 eine von zehn bayerischen Pilotregionen, die dank einer Anschubfinanzierung des Bayerischen Wirtschaftsministeriums entlang der touristischen Servicekette zertifiziert wurden. Viele touristische Partner aus den Haßbergen bis in den Steigerwald sind dadurch bereits seit drei Jahren unter dem Gesichtspunkt der Barrierefreiheit ausgezeichnet. Susanne Volkheimer freut sich, dass sich die meisten davon auch weiterhin für eine weitere Auszeichnung engagieren. "Wir würden uns noch weitere Betriebe wünschen, die zu einer uneingeschränkten Erkundung der Haßberge beitragen", betont die Geschäftsführerin. red