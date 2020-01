Barrierefreier Hausumbau

Rudolf Ruckdeschel, Behindertenbeauftragter des Landkreises Lichtenfels, hält immer mittwochs von 9 bis 12 Uhr im Zimmer E 57 Sprechstunden im Landratsamt Lichtenfels - das erste Mal in diesem Jahr an diesem Mittwoch, 22. Januar. Die weiteren Termine sind jeweils mittwochs am 29. Januar, 5. Februar, 12. Februar, 19. Februar und 26. Februar. red