Barrierefreie Ferienwohnungen und Gästezimmer werden für die touristischen Ziele in Deutschland immer wichtiger. Zielgruppen sind hier nicht nur in der Bewegung, im Sehen oder Hören eingeschränkte Menschen. Auch der Ferienaufenthalt von jungen Familien mit Kinderwagen oder älteren Gästen wird durch barrierefreie Angebote erleichtert. Zu einem Workshop zu Möglichkeiten der kundenfreundlichen und pragmatischen Anpassung von Ferienwohnungen oder Gästezimmern lädt der Verein Natur und Lebensraum Rhön in Kooperation mit dem Landkreis Fulda und der Rhön GmbH am Mittwoch, 4. Dezember, um 14 Uhr in das Groenhoff-Haus auf der Wasserkuppe ein. Anmeldungen sind bis 2. Dezember unter Tel. 06654/961 20 oder info@vnlr.de möglich. sek