Barrierefrei - welche Möglichkeiten gibt es?

Der demografische Wandel ist in aller Munde und nicht aufzuhalten. Aber auch die Wohnsituationen werden immer problematischer - auch Röttenbach ist davon nicht befreit. Viele ältere Bürger stehen vor einer schwierigen Entscheidung: Kann ich im Alter in meinen gewohnten eigenen vier Wänden bleiben und wie kann ich mich darauf vorbereiten? Die Gemeinde möchten bei einem Vortrag Wege und Lösungen dazu vorstellen. Die Infoveranstaltung findet am heutigen Mittwoch, 20. März, 19 Uhr, im Bürgertreff am Rathaus statt. Christoph Volkmar, Aktivsenior im Landkreis Erlangen-Höchstadt, erklärt in einem Vortrag die Fördermöglichkeiten in Sachen barrierefreier Umbau. red