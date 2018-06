Barrierefrei auf dem Burgweg

Historischer Marktplatz



Um einige Terminüberschneidungen vom Referenten Stadtrat Achim Ruß und den Ortsverbänden zu entschärfen, wurde ein gemeinsamer Spaziergang der Frauenunion und dem VdK Burgkunstadt auf dem umgestalteten Marktplatz und dem neuen, barrierefreien Burgweg geplant. Erfreulicherweise traf sich eine respektable Gruppe interessierter Bürger, die bei der offiziellen Einweihung nicht dabei sein konnten, um sich dem Spaziergang anzuschließen.Der erste Teil der Führung begann auf dem historischen Marktplatz, der mit dem Fachwerkensemble seinesgleichen sucht. Achim Ruß erinnerte daran, dass gerade der Marktplatz in Hunderten von Jahren viel erlebt habe. Besonders schön sei der Platz aber bei den vielen schönen Festen, die hier stattfinden. Im vergangenen Jahr begannen die Baumaßnahmen der barrierefreien bzw. barrierearmen Umgestaltung.Zu dem bereits vorhandenen Kopfsteinpflaster wurde vom Regens-Wagner-Platz zum Marktplatz und weiter in die anliegenden Seitenstraßen eine breite Spur mit glatten Granitpflastern verlegt. Somit ist es nun auch für Rollstuhlfahrer, ältere Menschen mit Gehhilfen oder Rollatoren, Mütter mit Kinderwagen sowie den Bewohnern von Regens-Wagner bequemer und sicherer.Der zweite Teil der Führung ging dann dem neu gestalteten Burgweg entlang. Es war der größte und schwierigste Teil der Umbaumaßnahmen. "Den Umbau barrierearm zu gestalten war nicht ganz einfach", so Achim Ruß, immerhin mussten 25 Höhenmeter im Steilhang überwunden werden.Der Weg führt vom Regens-Wagner-Platz und der alten Vogtei hinunter in die Untere Stadt. Mit Windungen im Hang und ein paar Stufen wurde die steile Lage des Weges entschärft und ist somit weitaus gehfreundlicher und barriereärmer geworden. Mit einem stabilen Geländer versehen und Bänken zum Ausruhen ist es ein wunderschöner Weg um auch geruhsam spazieren zu gehen. Auch in den vorhandenen, historischen Stadtrundgang wird der Weg mit integriert. Achim Ruß ermunterte die Teilnehmer abends zu kommen, wenn die Beleuchtung an sei. Der Blick in das Maintal und über die Altstadt von Burgkunstadt war aber auch bei Tageslicht schon sehr schön. Alles in allem, wenn man das Vorher und das Nachher betrachtet, ein gelungenes Bauwerk, von dem nicht nur die Burgkunstadter Bürger, sondern auch die vielen Gäste der Stadt profitieren können. Unterwegs stellten die Teilnehmer Achim Ruß viele Fragen, die er geduldig beantwortete.Für Inklusion, Barrierefreiheit und seniorengerechte Städte setzt sich der Sozialverband VdK schon lange mit dem Slogan "Weg mit den Barrieren" und hat ein offenes Ohr für Vorschläge und Anregungen. Die Organisatoren Steffi Baier-FU und Sylvia Heib-VdK bedankten sich bei Achim Ruß für den schönen Spaziergang mit Erläuterungen. Ein gemütliches Eisessen folgte im Café Besold.