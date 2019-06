Barockmusik erklingt mit einer jugendlichen Note

Die Reihe "Musik in fränkischen Schlössern" wird fortgesetzt. Ein Konzert findet am Sonntag, 14. Juli, ab 17 Uhr im Schloss Burgpreppach statt. Für das Konzert zum 20-jährigen Bestehen von "Musik in fränkischen Schlössern" sei es gelungen, das junge, aufstrebende Barockensemble "4 Times Baroque" zu engagieren, teilte die Veranstalter mit.

Wer in der letzten Zeit aufmerksam die Musikszene verfolgt hat, konnte die vier jungen Musiker auf den Konzertbühnen und im Fernsehen erleben. Mit Barockmusik pur, aber mit jugendlicher Frische und Unbekümmertheit und großer Virtuosität begeistern sie das Publikum. In Burgpreppach stellen sie ein Programm mit Musik von Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Telemann vor.

Im Jahr 2013 gründeten die vier jungen Frankfurter Musiker Jan Nigges (Blockflöte), Jonas Zschenderlein (Violine), Karl Simko (Violoncello) und Alexander von Heißen (Cembalo) das Quartett "4 Times Baroque". Das Ensemble gehört seitdem zu den aufstrebenden Gruppen der jungen Generation. Noch im Gründungsjahr 2013 gewann "4 Times Baroque" den Publikumspreis beim internationalen Marini-Wettbewerb. Weitere renommierte Preise folgten in kurzen Abständen: 2017 der zweite Preis beim ersten internationalen Moderationswettbewerb für alte Musik in Frankfurt, im Oktober 2018 die renommierte Auszeichnung "Nachwuchskünstler des Jahres" ( Opus-Klassik) für ihre CD "Caught in Italian Virtuosity". Eine weitere CD ging dieser preisgekrönten voraus: Als Hommage an Arcangelo Corelli produzierte das Ensemble bereits in seinem Gründungsjahr eine CD an den großen Komponisten in dessen 300. Todesjahr.

Die Barockmusik und historische Interpretationspraxis bestimmen maßgeblich den musikalischen Werdegang der vier Musiker. Sie lernten sich schon in frühen Jugendjahren kennen, wodurch sowohl eine freundschaftliche als auch eine professionelle Verbindung entstand.

"4 Times Baroque" konzertierte in vielen Orten Europas. Ein wichtiges Bestreben des Quartetts ist neben ihrer musikalischen Perfektion der nahe Kontakt zum Publikum. Dies spiegelt sich in der lebendigen, auf Zusammenspiel perfektionierten Spielweise wider. Hinzu kommt eine kurzweilige Moderation, die den Zuhörern einen wesentlichen Einblick in die gespielten Werke und das Schaffen der Musiker gibt.

Weitere Auftritte und Karten

Im Jahr 2019 sind die vier Musiker von "4 Times Baroque" unter anderem bei den Telemann-Festtagen, den internationalen Konzerttagen Mittelrhein, den Thüringer Bachwochen und den Arolser Barockfestspielen sowie im Mozarteum in Salzburg zu erleben.

Karten fürs Konzert in Burgpreppach gibt es bei Adticket.de und Reservix.de sowie den örtlichen Vorverkaufsstellen. red