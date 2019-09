Barockkonzert mit Gerd Schaller und Orchester

Im Rahmen des Ebracher Musiksommers findet am Sonntag, 15. September, ein Gastkonzert im Max-Littmann-Saal statt. Ab 17 Uhr ist Gerd Schaller bei einem Barockkonzert mit einem Orchester, bestehend aus Mitgliedern des berühmten Gewandhauses Leipzig, zu hören.

Vier Jahreszeiten

Mit Vivaldis berühmtestem Werk, den Vier Jahreszeiten, läutet der Violin-Solist Sebastian Breuninger im Verein mit den Leipziger Gewandhausmusikern den Herbst ein, und den Frühling, den Sommer und den Winter gleich dazu. Deutlich ernsthafter, aber nicht weniger rhythmisch-akzentuiert geht es bei Bach zu: Elegante Tanzsätze in der Orchestersuite Nr. 1 C-Dur und raffinierte Streichersätze im Brandenburgischen Konzert Nr. 3.

Eintrittskarten

Eintrittskarten sind erhältlich in der Tourist-Information Arkadenbau, telefonisch unter 0971/ 804 84 44 oder per E-Mail an kissingen-ticket@badkissingen.de sek