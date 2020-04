Barockgarten auf Internetportal

Der Fotograf Rüdiger Hess aus Fürth, der auch einen Bildband über die Fränkische Schweiz veröffentlicht hat, hat Manfred Ritter mitgeteilt, dass es ihm gelungen sei, mit einem Foto von Ritters Barockgarten in Egloffstein auf die Titelseite der Internetsuchmaschine Bing (Microsoft) zu kommen. Das Foto des Gartens soll den ganzen Donnerstag zu sehen sein. Bei Aufruf der Suchmaschine erscheint täglich weltweit ein neues Bild. Ritter betrachtet dies als "ganz großen Erfolg" für Hess und eine "wunderbare Auszeichnung" für seinen Garten. Das im Internet erscheinende Bild ist schon einige Jahre alt. In der Zwischenzeit hat Ritter an seinen "römischen" Monumenten weitergemauert (Bild oben). Foto: Manfred Ritter