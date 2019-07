Barockfest an zwei Tagen

Das Barockfest in Gößweinstein findet findet am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Juli, statt. Im Rahmen des Festes kommen am Sonntag Kantaten, Instrumentalstücke und Tänze aus dem Barock im Pfarrsaal (Am Kreuzberg 8) zu Gehör. Mitwirkende sind neben Julia Deutsch (Sopran) auch Christopher Berensen mit dem "Rosentaler Barock-Ensemble" und Daniela Drummer mit der Barocktanzgruppe "Il Ballerino". Kartenvorverkauf im Tourismusbüro Gößweinstein, im Therapiezentrum Poser Gößweinstein oder bei Daniela Drummer unter Telefon 09242/1494. Konzertbeginn ist um 16 Uhr. red