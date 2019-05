Barockes und "Abgefahrenes" in Rügheim

Auf Einladung des Rügheimer Kulturvereins setzt das Maintal-Kammerorchester den Klang des Barocks in die "Alte Ziegelei" in Rügheim (Friedhofstraße 7). Am Samstag, 1. Juni, erklingen um 20 Uhr Werke von Bach und Vivaldi sowie ein Remix aus den heutigen Tagen inmitten der alten Werkshalle. Ein "abgefahrenes" Ambiente hatten die Musiker aus dem Landkreis Haßberge und darüber hinaus - Profis und Laien - schon immer für ihre ausgefeilten und ansteckenden Interpretationen gesucht. Mit der ehemaligen Ziegelherstellung am See fanden sie einen klanglich und atmosphärisch passenden Rahmen für ihr Programm "Barocco". Unter der Leitung von Oliver Kunkel (Zeil) konfrontieren sie Highlights der Barockmusik mit zeitgenössischen Bearbeitungen. Mit von der Partie ist die Zeilerin Corinna Nastoll. Sie spielt mit der Querflöte das Solo in einem Vivaldi-Werk. Karten gibt es an der Abendkasse ab 18.30 Uhr, wie der Kulturverein weiterhin mitteilte. Foto: Barbara Goschenhofer