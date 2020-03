Bargeldversorgung ist sicher

Die Sparkasse Kulmbach-Kronach hat gestern in einer Pressemitteilung versichert, dass sie auch nach der Ausrufung des Katastrophenfalles durch die bayerische Staatsregierung die flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Finanzdienstleistungen sicherstellen wird. Allerdings seien einige vorsorgliche Maßnahmen zu treffen, die Mitarbeiter und Kunden schützen und eine weitere Ausbreitung des Coronavirus verhindern sollen. So werden ab heute, Mittwoch, zunächst 13 Geschäftsstellen (von insgesamt 30) vorübergehend geschlossen. Diese Maßnahme werde rein vorsorglich durchgeführt und soll den laufenden Geschäftsbetrieb robust aufstellen. Die Selbstbedienungsgeräte in diesen Geschäftsstellen (Geldautomaten mit Ein- und Auszahlfunktion, Kontoauszugsdrucker etc.) stünden für die Kunden weiterhin wie gewohnt zur Verfügung.

Die mobile Geschäftsstelle der Sparkasse wird weiterhin wie üblich im Geschäftsgebiet unterwegs sein, um die Bargeldversorgung in der Fläche zu gewährleisten. Auf ihrer Homepage informiert die Sparkasse über alle Öffnungszeiten und die weiteren Entwicklungen.

Ein Teil der Belegschaft werde in den kommenden Tagen im Homeoffice arbeiten. Zudem würden Mitarbeiter auf verschiedene Standorte der Sparkasse räumlich aufgeteilt, so dass eine gegenseitige Ansteckung vermieden und damit sichergestellt wird, dass der Geschäftsbetrieb weiterhin robust läuft.

Die Sparkasse appelliert an die Kunden, zum eigenen Schutz und zum Schutz ihrer Mitarbeiter nur bei dringenden, unaufschiebbaren Anliegen persönlich in die Geschäftsstellen zu kommen. Alle Mitarbeiter seien telefonisch weiterhin wie gewohnt erreichbar (Telefonnummer 09221/885-0 oder 09261/660-0).

Besser kontaktlos bezahlen

Für tägliche Zahlungsvorgänge empfiehlt die Sparkasse, konsequent das unkomplizierte kontaktlose Bezahlen mit der Sparkassen-Card, einer Kreditkarte oder mittels Smartphone zu nutzen. Kontaktlose Kartenzahlungen seien bis 25 Euro ohne Pin-Eingabe am Terminal möglich, mobile Zahlungen mit Hilfe des Fingerabdrucks bzw. Face-ID am eigenen Smartphone - und damit unter besonders hygienischen Bedingungen machbar.

Derzeit werde die Umsetzung des von der Bundesregierung geplanten Programms für Liquiditäts- und Kredithilfen durch die zuständigen Stellen vorbereitet. Die Sparkassen würden die KfW- und LfA-(Sonder-)Programme unverzüglich und unkompliziert anbieten und die entsprechenden Mittel weitergeben. Beispielsweise werde in Kürze die KfW für kleine, mittlere sowie große Unternehmen je ein Sonderprogramm vorbereiten und schnellstmöglich einführen.

Gewerbliche Kunden können sich auch im Internet unter www.kfw.de und www.lfa.de über den aktuellen Stand und die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Sonderprogramme informieren. red