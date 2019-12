Bargeld und Schmuck erbeutet

Bargeld und Schmuck im Wert eines niedrigen vierstelligen Eurobetrages erbeuteten Einbrecher am späten Mittwochnachmittag in Baunach. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung in ihrer Mitteilung um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum zwischen 14.30 und 18.20 Uhr waren die Eigentümer eines Anwesens in der Straße "Staffelbergblick" nicht daheim. Dies nutzten die Täter und brachen eine Terrassentüre des Einfamilienhauses auf, wie die Polizei berichtet. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume und flüchteten mit Bargeld und Wertgegenständen.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen fand der Einbruch kurz vor der Rückkehr der Bewohner statt. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass sich die Täter bereits im Vorfeld in dem dortigen Wohngebiet aufhielten.

Zeugen, die am Mittwochnachmittag verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Straße "Staffelbergblick" und der Bundesstraße 279 zwischen Brückenhaussee und Baunach gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 an die Kriminalpolizei Bamberg zu wenden. red