Bargeld und Handy gestohlen

Eine junge Frau ist am frühen Montagmorgen bei einer Veranstaltung mit Livemusik und Tanz in der Sporthalle in Schondra bestohlen worden. Während sie gegen 3 Uhr beim Abbau half, wurden aus ihrer Handtasche Geldbörse und Handy entwendet. Zwar

konnte beides im Verlauf des Feiertags in der Halle wieder aufgefunden werden. Jedoch war der Bildschirm des Handys gebrochen und aus dem Geldbeutel fehlte Bargeld in nicht unerheblicher Höhe. Zeugen, die Hinweise geben können, sollten sich an die Polizei Bad

Brückenau, Tel.: 09741/6060, wenden. pol