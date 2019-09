Eine bisher unbekannte junge Frau hat am Donnerstag gegen 15 Uhr, aus einem Portemonnaie 300 Euro Bargeld gestohlen. Die Geldbörse befand sich in einer Arbeitstasche , die auf einem Stuhl in einer unverschlossenen Baubude in der Bahnhofstraße lag.

Hinweise an die Polizei unter Tel.: 09732/9060. pol