Bei einem Gaststättenbesuch in der Haßfurter Innenstadt hatte eine 26-Jährige am Samstagabend ihren Geldbeutel mit Ausweispapieren und 120 Euro Bargeld im Raucherbereich vergessen. Als sie wenig später ihr Portemonnaie wieder an sich nehmen wollte, stellte sie fest, dass bereits ein bislang unbekannter Dieb zugegriffen hatte.