Barfuß zum Saisonausklang

Mit einer Barfußwanderung lässt der Markt Gößweinstein am Samstag, 23. November, die Saison der geführten Wannderungen ausklingen. Unter dem Motto "Grenzen erfahren und wahrnehmen - Grenzen respektieren" führt die Barfuß-Expertin Yvonne Dikomey Interessierte in die Kunst des schuhlosen Gehens ein. Dikomey verspricht, speziell auf die Themen Abhärtung und Grenzerfahrung einzugehen. Wer teilnehmen möchte, sollte sich warm anziehen und auch festes Schuhwerk sowie dicke Socken einpacken und bei Bedarf ein warmes Getränk. Die Wanderung in Gößweinstein startet um 14 Uhr am "Haus des Gastes", Burgstraße 6, und dauert etwa zwei Stunden. Die Kosten betragen fünf Euro je Teilnehmer. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen erteilt Yvonne Dikomey, Telefon 0172/8257881, E-Mail info@dikomey.net. red