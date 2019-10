Bares aus Geldbörse entwendet

Eine 57-jährige Kundin verlor am Mittwoch gegen 13 Uhr ihre braune Geldbörse, als sie sich einen Einkaufswagen auf dem Real-Parkplatz in der Emil-Kemmer-Straße holte. Am nächsten Tag wurde der Geldbeutel in einer Bäckerei in Bamberg abgegeben. Die verschiedenen Ausweispapiere waren noch vorhanden, jedoch das Bargeld in Höhe von etwa 150 Euro fehlte. Wer hat verdächtige Beobachtungen auf dem Parkplatz gemacht? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel. 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen.