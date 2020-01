Bardenmusik im Hexenturm

Das Coburger Publikum erwartet am Samstag, 18. Januar, um 18 Uhr ein Liedermacherabend im Theater am Hexenturm (Ernstplatz 12). Die unzähligen Facetten, die das Leben täglich zeigt, werden an diesem Abend mit dem Bad Staffelsteiner Liedermacher Erik Konietzko näher beleuchtet. Es erklingen eigene Melodien und Texte, bei denen der Gesang durch Klavier und Gitarre unterstützt wird. Zusätzlich wird Erik Konietzko durch die Querflötistin Lena Schmid begleitet werden. Der renovierte Saal des Hexenturms in der Coburger Innenstadt bietet ein stimmungsvolles Ambiente.

Der Kartenvorverkauf (12 Euro) läuft über die Buchhandlung Riemann, Markt 9, Coburg. Reservierungen werden unter Telefon 09561/3517911 entgegengenommen. Außerdem gibt es Karten an der Abendkasse für 14 Euro. red