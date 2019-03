Barbier statt Bastelladen

Für die Nachfolge des Bastelladens "Basti" in der Hauptstraße brauchte es eine Nutzungsänderung. Zumindest, was den östlichen Bereich des Ladens angeht. Dieser wird künftig ja zweigeteilt: Während für die größere Fläche noch ein Nachmieter gesucht wird, ist dieser für den kleineren, inzwischen abgegrenzten Raum längst gefunden. Schon am kommenden Montag eröffnet darin "Hangaus Barbershop", ein Barbier also.

Die Nutzungsänderung war deshalb erforderlich, da aus einem Einzelhandelsgewerbe jetzt ein Diensthandelsgewerbe geworden ist. Der Bauausschuss war einverstanden. bp