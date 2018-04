Barbed Wire zu Gast

Die Band Barbed Wire kommt am Samstag, 14. April, nach Stangenroth in die Rhönfesthalle. Musikalisch setzt Barbed Wire Maßstäbe mit ihrem Repertoire von Rammstein bis Lady Gaga. Einlass ist um 20 Uhr. Karten gibt es nur an der Abendkasse. Foto: Dominik Marx