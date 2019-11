Barbaratag für Frauen

Am Mittwoch, 4. Dezember, findet im Lernwerk Volkersberg die Veranstaltung "Barbaratag - da blüht mir was" unter der Leitung von Petra Müller zusammen mit Waltraud Keller statt. Die Heilige der Tunnelbauer und Bergleute steht für Hoffnung und Ermutigung in dunklen und schwierigen Zeiten. Es wird auf den Brauch des "Barbarazweigs" und die heutige Bedeutung geblickt. Spirituelle Impulse und das Gestalten von zarten Papiersternen runden diesen Tag ab. Nähere Infos und Anmeldungen im Lernwerk Volkersberg, Tel. 09741/913 232, oder Internet www.lernwerk.volkersberg.de. sek