Banzgau-Premiere: Mädchen als Ministranten

Am Christkönig-Sonntag nahm Pfarrvikar Christian Montag gleich fünf Kinder in seinen beiden Kirchen Banz und Altenbanz in den Ministrantendienst auf. Besonders freute er sich darüber, dass erstmals auch zwei Mädchen für den Altardienst begeistert werden konnten. Auch die Oberministranten freuten sich über den Zuwachs in ihren Reihen.

Als Dankeschön erhielten alle Ministranten neben Süßigkeiten und einer eigenen Ministrantentasse einen Schlüsselanhänger, der sie als "Gottes Bodenpersonal" ausweist. red