Am Donnerstagmittag rief ein bislang unbekannter Täter bei einem Kreditinstitut an und gab sich als einen seiner Kunden aus. Er versuchte, mittels Telefonbanking 4000 Euro auf ein anderes Konto zu transferieren. Dem Bankmitarbeiter war der "echte" Kunde allerdings persönlich bekannt. Er erkannte an der fremden Stimme den Betrugsversuch und stoppte die Transaktion.