Banken aus der Region raten zum kontaktlosen Bezahlen

Die Einschränkungen in der öffentlichen Infrastruktur und die zunehmenden Abwesenheiten von Mitarbeitern vom Arbeitsplatz wegen der Corona-Krise führen bereits jetzt zu erheblichen Beeinträchtigungen der wirtschaftlichen Entwicklung. Unter anderem sehen sich nun die Banken gefordert, die Funktionsfähigkeit der finanzwirtschaftlichen Infrastruktur zu erhalten. "Die Sparkasse hat vielfache Vorkehrungen getroffen, dass die Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Bargeldversorgung in allen denkbaren Fällen sichergestellt ist. Das Horten von persönlichen Bargeldbeständen ist aus Sicherheitsgründen nicht zu empfehlen und auch nicht erforderlich," erklärt beispielsweise Johannes von Hebel, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach, in einer Pressemitteilung. Man werde auch dafür sorgen, die von der Bundes- und Landesregierung aufgelegten Programme für die zusätzliche Liquiditäts- und Kreditversorgung schnell und auch effektiv zu den betroffenen Unternehmen zu bringen.

Um die Verbreitung des Virus zu verlangsamen, raten die Kreditinstitute derzeit auch verstärkt zum kontaktlosen Bezahlen, das inzwischen mit vielen Geldkarten möglich ist. Die VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach weist darauf hin, dass Besitzer einer kontaktlosfähigen Karte dies am Wellensymbol auf der Karte erkennen. Ebenso ist das Kassenterminal mit diesem Symbol gekennzeichnet.

"Es genügt, die Karte beim Bezahlvorgang in der Hand zu behalten und sie lediglich vor das Bezahlterminal zu halten. Nach einem akustischen und optischen Signal ist die Bezahlung in Sekundenschnelle erfolgt. Bei Beträgen unterhalb von 25 Euro ist nicht einmal die Eingabe einer Pin erforderlich. Hygienischer geht es nicht", beschreibt Tobias Heilmann, Verantwortlicher für Elektronische Bankdienstleistungen/Kartengeschäft der VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach. red