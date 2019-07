Ein oder mehrere bisher unbekannte Täter haben eine Bank am Tennisplatz beschädigt. Der Tatzeitraum liegt in der Zeit von Sonntagabend, 20 Uhr, bis Montagmorgen, 9 Uhr. Dabei entstand ein Schaden von circa 500 Euro. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Wer Hinweise auf den oder die Verursacher geben kann, wird gebeten sich unter Tel.: 0971/714 90 mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen in Verbindung zu setzen. pol