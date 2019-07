Bandura-Quartett in der Christuskirche

Am Sonntag, 28. Juli, wird um 19 Uhr das "Bandura-Goldkehlchen-Quartett" ein besonderes Konzert in der Christuskirche gestalten. Es wurde 2000 in Liviv (Lemberg) in der Ukraine von vier hochbegabten Absolventinnen der berühmten Lyssenko-Musikakademie gegründet.Sie widmen sich nicht nur der Interpretation ukrainischer Folklore, sondern auch der Klassik. So wurden Werke von J.S. Bach, Antonio Vivaldi oder Franz Schubert für die Bandura und besonders für dieses Quartett instrumentiert. Die Bandura ist das ukrainische Nationalinstrument - ein altes Zupfinstrument, das zwischen dem 10. und 12. Jahrhundert entstanden ist. Es erinnert klanglich an ein Cembalo. Der Eintritt ist frei. red