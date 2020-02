Bands gesucht für das "Fest der Demokratie"

Oberbürgermeister Andreas Starke ruft zur Teilnahme an einem "Fest der Demokratie" am Samstag, 15. Februar, auf dem Bamberger Maxplatz auf. Für das Bühnenprogramm sind auch Musiker und Bands eingeladen, sich mit eigenen Musikstücken am Bühnenprogramm zwischen 14 Uhr und 20 Uhr zu beteiligen. Wer mitmachen möchte, sendet eine kurze Mail an das Stadtmarketing Bamberg (info@stadtmarketing-bamberg.de), welches sich bereiterklärt hat, bei der Organisation zu helfen.

Aufruf zum Schulterschluss

Mit dem Fest will Starke ein "klares und öffentliches Signal für Menschenwürde, Rechtsstaatlichkeit, Frieden und Demokratie" setzen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Bürgerschaft und alle demokratischen Kräfte sind demnach aufgerufen, sich an dieser Aktion "mit einem bunten und friedlichen Programm" zu beteiligen. Viele Partner und zivilgesellschaftliche Initiativen haben bereits zugesagt, gemeinsam ein buntes, lebendiges und vielfältiges "Fest der Demokratie" zu gestalten.

Der OB hat Kontakt mit dem "Bamberger Bündnis gegen Rechtextremismus" aufgenommen, um eine breite Bürgerbewegung zu ermöglichen. Außerdem sind alle im Stadtrat vertretenen Parteien und Gruppierungen eingeladen, mitzumachen und mit einem gemeinsamen Schulterschluss von Politik, Migranten- und Integrationsbeirat, Bürgerschaft, Kirchen und Religionsgemeinschaften sowie allen demokratischen Aktionsbündnissen das geplante "Fest der Demokratie" zu gestalten.

"Nicht tatenlos hinnehmen"

Zum Hintergrund: Wie die Stadtverwaltung mitteilt, liegt bei ihr aktuell ein Antrag vor, "der eindeutig einen rechtsradikalen Hintergrund hat", so die Einschätzung von Experten. Demnach soll es am 15. Februar in Bamberg einen Demonstrationszug geben, der "demokratiefeindliche Gesinnungen" zum Inhalt hat.

"Das werden wir nicht tatenlos hinnehmen und mit einem Fest der Demokratie deutlich dagegenhalten", so Andreas Starke zur Begründung seiner Initiative. red