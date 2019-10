Am kommenden Wochenende veranstaltet Cross Art zum neunten Mal in Coburg die Inglorious Night. Am Freitag, 25. November, ist Eröffnung mit der Rocknight und am Samstag, 26. November, folgt die Metalnight. Neben einigen Bands aus Coburg (Kilkenny Knights, Munarheim, Pantsdown, Arioch) kommen Bands aus ganz Deutschland in das Domino. Einlass ist am Freitag ab 19 Uhr und Samstag ab 17 Uhr. Tickets gibt es an der Abendkasse, teilt der Veranstalter mit. red