"Band At Work" zu Gast

Der Frühjahr kommt und die Kleinkunstbühne in Leimershof zieht wieder in die Hofscheune. Heute Abend um 21 Uhr (Einlass 20 Uhr) tritt für den Rock- und Soulfan die "Band At Work" auf. Die Gründung der neunköpfigen Formation erfolgte anlässlich einer Bosch-Veranstaltung Ende 2002. Innerhalb von zehn Wochen wurde damals ein Programm mit 35 Liedern eingeprobt. Das Feedback der Gäste war so enthusiasitsch, dass sich die Musiker entschlossen, die Band weiterzuführen.

Die Band begeistert durch den starken Bläsersatz, die groovigen Rhythmen mit mehrstimmigen Backgroundchor, fetzige Gitarrenriffs und ausgefeilte Keyboard- und Pianosoli. Darüber hinaus vollenden die beiden Leadsänger mit Soul- und Rockstimmen die Band. Reservierung unter Tel. 09547/5457 und www.gutleimershof.de. red