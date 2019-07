Am Sonntag, 28. Juli, findet die traditionelle Fußwallfahrt der Bammersdorfer zu St. Anna Weilersbach statt. Dazu sind alle Wallfahrer - nicht nur aus Bammersdorf - eingeladen. Weggang am Wallfahrtskreuz in der Brunnenstraße ist um 7.30 Uhr. Der Gottesdienst in St. Anna Weilersbach beginnt um 9 Uhr. red