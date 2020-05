Bambusstäbe retten Vögel

1100 Bambusstäbe sollen die letzten Braunkehlchen im Coburger Land retten. Der früher im Coburger Land weit verbreitete und häufige Vogel ist heute vom Aussterben bedroht. Im April ziehen viele Braunkehlchen auf ihrem Weg von Afrika in ihre europäischen Brutgebiete mehrheitlich nur noch durch unseren Landkreis hindurch, aber bleiben nicht da. "Dem Braunkehlchen geht es schlecht bei uns", stellt der LBV-Gebietsbetreuer Christian Fischer in einer Pressemitteilung fest.

Um die bestehenden Brutvorkommen im Coburger Land zu fördern, ließ Fischer jetzt im Meederer Rieth und Itzgrund auf geeigneten Wiesen rechtzeitig vor Ankunft der ersten Braunkehlchen ab Mitte April 1100 Bambusstäbe entlang von breiten Altgrassäumen setzen.

"Die Bambusstäbe imitieren die vom Braunkehlchen so dringend benötigten Sitzwarten und üben so einen großen Reiz auf die Vögel aus, sich auf diesen niederzulassen und hoffentlich auch hier zu bleiben. Schon jetzt beobachten wir viele Braunkehlchen, die auf den Bambusstäbe sitzen, singen und von dort aus auf Insektenfang starten. Wir hoffen, dass es ihnen nun so gut gefällt, dass sie bleiben und bei uns zu brüten anfangen", so Fischer.

Interessierte können sich sich per E-Mail christian.fischer@lbv.de oder 0172/ 8945178 an den LBV-Gebietsbetreuer wenden. red