Bambini lernten schwimmen

"Mehr als Fußball" - ein Motto, das die Verantwortlichen in der Nachwuchsarbeit des FC Ludwigschorgast bewusst umsetzen. Jüngstes Beispiel: Jugendtrainer Reinhard Biedermann nutzte die spielfreie Zeit und organisierte einen Bambini-Schwimmkurs. "Schwimmen ist gesund, macht Spaß und kann lebenswichtig sein", erklärte Biedermann. Neun Buben und Mädchen im Alter von viereinhalb und sechs Jahren beteiligten sich an der Aktion im Kulmbacher Hallenbad, die an aufeinanderfolgenden Tagen stattfand. Am Anfang stand die Wassergewöhnung."Ich sehe mir jedes Kind einzeln an", betonte Schwimmlehrerin Corinna Prell. Ziel sei nicht unbedingt das Seepferdchen. Vielmehr gehe es darum, dass die Kinder wissen, was sie können und schaffen. Wichtig sei die Freude am Schwimmen. Die hatten am Ende alle Teilnehmer, denn: jedes Kind kann jetzt schwimmen. Foto: privat