Bambergs Biere kennenlernen

Am Donnerstag, 15. August, lädt Agil wieder zur Autorenführung durch die Bierstadt Bamberg ein - Bierprobe inklusive. Der Autor des Bestsellers "Bamberg - die wahre Hauptstadt des Bieres", Christian Fiedler, wird mit den Teilnehmern die Welt der Bamberger Biere eintauchen und sein umfangreiches Wissen zur Geschichte der Brauereien vor Ort weitergeben. "Er freut sich bereits darauf Fragen zu beantworten, mit den Gästen ins Gespräch zu kommen und dabei vielleicht auch selbst noch neues Insiderwissen kennenzulernen", heißt es in der Mitteilung. Der Spaziergang startet passend zum 300-jährigen Brauerei-Jubiläum am "Greifenklau" um 16 Uhr. Hier wird Braumeister Brockard die Führungsteilnehmer begrüßen und standesgemäß mit einem ersten Umtrunk verköstigen. Auch auf dem weiteren Weg durch die Bierstadt wird die Gruppe mit Bierproben versorgt: eine gute Gelegenheit, neben Expertenwissen auch einige Bamberger Biere kennenzulernen. Ein weiterer Höhepunkt auf der Tour ist der Besuch der Gasthausbrauerei "Ambräusianum", wo Michael Mahr eines seiner Biere präsentieren wird. Die Führung endet auf dem Jakobsberg mit Einkehr in den "Einhornskeller". Die Führung dauer etwa zwei Stunden. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. Infos und Buchung unter www.agil-bamberg.de/autorenfuehrung_2019V.php. red