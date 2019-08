Bambergs Bibern auf der Spur

Der Biber hat die Stadt längst erobert. Doch wie und wo genau lebt er? Die Teilnehmer einer Führung des Bundes Naturschutz begeben sich am Sonntag, 1. September, auf Spurensuche. Sie erfahren dabei mehr über die Herkunft und Lebensweise des Nagetiers und welche Bedeutung er für die Artenvielfalt in der Region hat. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Bootshaus im Hain. Ein Teilnahmebeitrag wird erhoben. Anmeldung bis 29. August bei Christoph Diedicke unter Telefon 0951/18327005 oder per E-Mail: diedicke@naturerlebnis-bamberg.de. red