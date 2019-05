Bambergs Bibern auf der Spur

Rätselhafte Objekte mehren sich an den Ufern der Regnitz: Seltsam behauene Stämme, angespitzte Stümpfe und bizarre Skulpturen in freier Wildbahn. Kunst am Baum? Urheber der ungewöhnlichen Land-Art ist ein eigenwilliger Handwerker: der Biber. Die Teilnehmer einer Führung, die der Bund Naturschutz am 2. Juni anbietet, begeben sich auf einen Streifzug durch die Bamberger Gewässerlandschaft. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Bootshaus im Hain. Eine Anmeldung ist direkt bei Christoph Diedicke unter der Rufnummer 0951/18327005 oder E-Mail diedicke@naturerlebnis-bamberg.de möglich. red