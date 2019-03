Bamberger Veranstaltungshallen sind Besuchermagneten

Die von der Bamberg Congress+Event GmbH betriebenen städtischen Veranstaltungshallen haben sich auch 2018 wieder als Besuchermagneten erwiesen. 467 000 Besucher kamen im vergangenen Jahr in die Brose-Arena, die Konzert- und Kongresshalle und die Harmoniesäle zu den 481 Sport-, Kultur- und Businessveranstaltungen.

Die mit Abstand größte Zuschauerresonanz hatte dabei erwartungsgemäß die Brose-Arena, berichtet die Bamberg Congress+Event GmbH. Zu 111 Veranstaltungen kamen etwas mehr als 300 000 Besucher in die drittgrößte Mehrzweckhalle Bayerns. Frequenzbringer Nummer 1 waren die Basketballer von Brose Bamberg. Zu 32 Heimspielen konnten 203 000 Zuschauer begrüßt werden. Daneben trugen Konzerte, Messen, große Firmenveranstaltungen und weitere Sportveranstaltungen zu den sehr guten Ergebnissen bei.

Symphoniker 57 mal ausverkauft

In der Konzert- und Kongresshalle, die im September 2018 ihren 25. Geburtstag feiern konnte, wurden im vergangenen Jahr 262 Veranstaltungen durchgeführt, die von 156 000 Gästen besucht wurden. Davon entfielen alleine auf die Bamberger Symphoniker 57 überwiegend ausverkaufte Konzerte mit fast 55 000 Gästen. Daneben fanden Musicals, Ballettaufführungen, Unterhaltungsveranstaltungen und 73 Tagungen, Seminare, Kongresse und Ausstellungen in der Kongresshalle statt.

Schon wegen ihrer Größe hatten die Harmoniesäle am Schillerplatz den kleinsten Anteil an den Besucherzahlen. Etwas mehr als 10 000 Besucher kamen zu 108 Veranstaltungen. Neben den Sitzungen des Bamberger Stadtrates fanden kleinere Kulturveranstaltungen, vor allem aber Hochzeiten, Geburtstagsfeiern und Jubiläen in den historischen Räumen statt. red