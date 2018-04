Bamberger Tor vier Tage gesperrt

Aktuell wird im Kronacher Stadtgebiet ein Glasfaserkabelnetz verlegt, an das die staatlichen Behörden angeschlossen werden. Die dafür notwendigen Erdarbeiten bedingen in der kommenden Woche eine viertägige Vollsperrung der Durchfahrt am Bamberger Tor und zwar für den gesamten Fahrzeugverkehr in der Zeit vom Montag, 16. April, bis einschließlich Donnerstag, 19. April.



Über Strauer Torweg abwärts

Die Abfahrt aus der Oberen Stadt ist während der Dauer der Baumaßnahme mittels Betätigung des Druckknopfes an der Ampelanlage nur über den Strauer Torweg möglich. red