Bamberger Theater auf Youtube

Am morgigen Karfreitag ab 19.30 Uhr zeigt das E.T.A.-Hoffmann-Theater Goethes "Faust 1in2" in voller Länge auf seinem Youtube-Kanal. Mit der Inszenierung von Sibylle Broll-Pape wurde im Oktober 2019 die aktuelle Spielzeit eröffnet, die aufgrund der Corona-Krise pausiert. Das Stück enthält unter anderem den Monolog, der als "Osterspaziergang" in die Literaturgeschichte eingegangen ist. Die Hauptrollen spielen Stephan Ullrich und Eric Wehlan. Der Stre am wird eine Woche lang abrufbar sein. Foto: Martin Kaufhold