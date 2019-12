Bamberger Tafel feiert Nikolaus

Auch dieses Jahr beschenkt die Bamberger Tafel unter ihrem Baum der Hoffnung Klein und Groß zum Nikolaus. Am Freitag, 6. Dezember, von 15 bis 17 Uhr am Gabelmann sind Kinder, Eltern und alle Interessierten dazu eingeladen, an einem weihnachtlichen Nachmittag teilzunehmen. Dort werden unter anderem vom Nikolaus höchstpersönlich kleine Geschenke verteilt. Der Nikolaus und der zunehmend geschmückte Baum der Hoffnung erinnern dabei nicht nur an das bevorstehende Weihnachtsfest, sondern gemeinschaftliches Teilen und menschliches Unterstützen stehen wieder im Vordergrund. red