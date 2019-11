Bamberger Staffeln stehen im Bayernfinale

Selten steht Staffelschwimmen auf dem Wettkampfprogramm, umso motivierter sind alle, wenn die Mannschaftsmeisterschaften anstehen. Im Bezirksfinale in Coburg kämpften die Vereine in fünf verschiedenen Staffelwettkämpfen nicht nur um den Sieg, sondern auch um den Einzug ins Bayernfinale am Wochenende in Bayreuth. Fünf erste Plätze gab es für die SG Bamberg.

Jeweils zwei Jahrgänge gehören zu einer Mannschaft, angefangen bei den Kleinsten (Jahrgänge 2010 und 2011) in der Jugend E - hier schwimmen Mädchen und Jungen immer zusammen - bis zu den Ältesten in der Jugend A (2002 und 2003). Jede Mannschaft absolviert eine Schmetterling-, Rücken-, Brust- und Freistilstaffel sowie abschließend eine Lagenstaffel. Die Staffelzeiten werden addiert, und die Gesamtzeit zeigt die Platzierung im bayernweiten Vergleich.

Ins Bayernfinale mit den acht schnellsten Mannschaften schwammen sich die jungen Bambergerinnen der Jugend A in der Besetzung Maja Lehner, Lea und Sarah Hermann, Dinah Egelseer als Erste im Bezirk und insgesamt Viertschnellste in Bayern.

Die Jüngsten der SG Bamberg, die E-Jugend, gingen mit zwei Mixed-Mannschaften an den Start. Clara Ehrlich, Marie Starklauf, Jannik Hünniger, Szymon Gorczysnki und Lisa Barth (alle Jahrgang 2010) und belegten souverän den ersten Platz. Mit der in Bayern siebtschnellsten Gesamtzeit zogen sie ins Bayernfinale ein. Die zweite Mannschaft in der E-Jugend mit Vincent Fluhrer, Felix Knoblach, Eva Meister, Eva Jakubaß, Lara Schindler und Julia Forster freute sich über ihren dritten Rang.

Ebenfalls zwei Mannschaften schickte die SG Bamberg in der männlichen Jugend D (Jahrgänge 2008 und 2009) an den Start. Laurin Keh, Robert Hartmann, Hannes Maex, Luca Barth und Adam Jassir Jafoui erkämpften sich mit guten Leistungen mit großem Abstand den ersten Platz, gefolgt von der zweiten Mannschaft der SG mit Finn Niemann, Jakob Meister, Daniel Knoblach, Samuel Lang, Valentin Fluhrer und Willy Böhm.

In der männlichen Jugend C (Jahrgänge 2006 und 2007) überzeugte die Staffel in der Besetzung Caspar Baumüller, Veit Hedrich, Finn Urbanik, Simon Auxel, Georg Alessandro Sorrentino, Joel Simojoki und Matti Stark ebenfalls als Oberfrankens Schnellste.

In der ersten Mannschaft der weiblichen Jugend C (2006 und 2007) steckte der Wurm drin: In der Bruststaffel gelang ein Staffelwechsel nicht, die Rückenstaffel wurde infolge einer fehlerhaften Wende disqualifiziert. Der Traum von Josefin Krefft, Annika Hübner, Inja und Agnes Öhrig und Katharina Pock vom Erreichen des Bayernfinales platzte. Die zweite Mannschaft der C-Jugend mit Paula Lange, Hanna Hübschmann, Mia Becker und Heidi Lehner absolvierte ihr Programm fehlerfrei und landete mit ihren guten Zeiten auf dem dritten Platz.

Im Jahrgang 2004 und 2005, Jugend B, ging eine Mixed-Mannschaft der SG Bamberg in den Staffelwettkampf. Ella Vornlocher, Nikita Bergmann, Leila Jafoui und Paul Ender wurden in guter Gesamtzeit Bezirkserste.

Ärgerlich, dass die Bruststaffel der weiblichen Jugend D (2008 und 2009) der SG Bamberg mit Laura Hübner, Greta Lange, Sara Youssra Jafoui, Christina Betz und Alexa Beimborn einen Wendenfehler produzierte und trotz guter Leistungen disqualifiziert werden musste. sim